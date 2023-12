Shenzhen Fenda Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Shenzhen Fenda-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,92 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,03 CNH weicht daher um +2,24 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,09 CNH nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -1,18 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Shenzhen Fenda-Aktie also in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Shenzhen Fenda-Aktie mit einer Rendite von 26,16 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche von 6,57 Prozent liegt die Rendite von Shenzhen Fenda mit 19,58 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen ebenfalls positive Stimmungen und Einschätzungen rund um die Shenzhen Fenda-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die angesprochenen Themen sind größtenteils positiv. Auf dieser Basis wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In fundamentaler Hinsicht weist die Shenzhen Fenda-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,49 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 0. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Neutral"-Rating.