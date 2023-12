Die Shenzhen Feima Supply-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Feima Supply Chain beträgt 49, was im Vergleich zum Branchenwert "Luftfracht und Logistik" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -23,61 Prozent, was 23,52 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -0,09 Prozent, wobei Shenzhen Feima Supply Chain aktuell 23,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Feima Supply Chain liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shenzhen Feima Supply Chain. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shenzhen Feima Supply Chain wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.