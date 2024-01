Shenzhen Feima Supply Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Shenzhen Feima Supply Chain wird der 7-Tage-RSI auf 50 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 65,85 Punkte bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Shenzhen Feima Supply Chain ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Feima Supply Chain beträgt 49, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Luftfracht und Logistik" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung für Shenzhen Feima Supply Chain hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.