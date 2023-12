Shenzhen Fastprint Circuit Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Shenzhen Fastprint Circuit Tech-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,78 CNH, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 14,3 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +3,77 Prozent. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 14,96 CNH, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt, mit einer Abweichung von -4,41 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Fastprint Circuit Tech-Aktie einen Wert von 137 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt dieses KGV deutlich höher. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher weder über- noch unterbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Shenzhen Fastprint Circuit Tech eine Rendite von 0,67 % aus, was 0,34 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Beim Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Aktie erhöht ist. Dies wird positiv bewertet. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Shenzhen Fastprint Circuit Tech-Aktie, basierend auf verschiedenen Indikatoren.