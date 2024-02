Shenzhen Fastprint Circuit Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Shenzhen Fastprint Circuit Tech wird der 7-Tage-RSI mit 30,71 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 59,43 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Shenzhen Fastprint Circuit Tech daher in Bezug auf den RSI neutral bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare zu Shenzhen Fastprint Circuit Tech, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -17,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -13,85 Prozent auf ein negatives Rating hin. Somit erhält Shenzhen Fastprint Circuit Tech insgesamt in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Shenzhen Fastprint Circuit Tech für diese Stufe daher ein "Neutral" in der Gesamtbewertung.