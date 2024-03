Shenzhen Fastprint Circuit Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shenzhen Fastprint Circuit Tech betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 72,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Fastprint Circuit Tech mit 119,22 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 0,61 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,18 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite börsentäglich schwankt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von Shenzhen Fastprint Circuit Tech nur minimal vom aktuellen Kurs abweicht und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.