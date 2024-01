Shenzhen Fastprint Circuit Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Fastprint Circuit Tech liegt bei 137,3, was ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 47,48, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Auch das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen ergeben eine neutrale Bewertung, da zwar eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde, jedoch keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage in den sozialen Medien stattfanden.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Shenzhen Fastprint Circuit Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,02 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +23,11 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Sowohl im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als auch zum Sektor "Informationstechnologie" liegt das Unternehmen über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.