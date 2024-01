Shenzhen Expressway Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Expressway beträgt derzeit 9,69, was 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur von 13 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Shenzhen Expressway eine Rendite von 4,06 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Verkehrsinfrastruktur-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,05 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Shenzhen Expressway mit 3,01 Prozent deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Expressway beträgt derzeit 8,02 %, nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt von 8,24 %. Dies ergibt eine Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse liegt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Shenzhen Expressway-Aktie bei 6,74 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 6,31 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -6,38 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,42 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe erhält Shenzhen Expressway auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.