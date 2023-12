Shenzhen ExpresswayADR Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Aktienkurs von Shenzhen Expressway übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 3 Prozent, mit einer Rendite von 1,34 Prozent. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnet eine mittlere Rendite von 9,33 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Shenzhen Expressway mit 7,98 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Expressway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,8 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,29 HKD weicht somit um -7,5 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt dieser bei 6,37 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-1,26 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

Die fundamentale Bewertung basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass das aktuelle KGV von Shenzhen Expressway bei 9 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche durchschnittlich ein KGV von 14 haben. Dies deutet darauf hin, dass Shenzhen Expressway aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Shenzhen Expressway eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 56,52 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 61,9) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.