Shenzhen ExpresswayADR Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shenzhen Expressway wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Shenzhen Expressway weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,82, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Expressway beläuft sich auf 6,76 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,3 HKD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,8 Prozent, was eine schlechte Bewertung ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,37 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die technische Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shenzhen Expressway mit einer Rendite von 4,06 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die "Verkehrsinfrastruktur"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,48 Prozent, wobei Shenzhen Expressway mit 1,42 Prozent darunter liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Shenzhen Expressway in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich, weshalb die Aktie eine positive Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein positives Rating.