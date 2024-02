Shenzhen ExpresswayADR Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Shenzhen Expressway-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividende liegt sie mit 8,02 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 7,9 %, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Shenzhen Expressway-Aktie eine Rendite von 4,06 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche übertrifft sie die mittlere Rendite deutlich, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt 6,19 Prozent unter dem GD200, was als schlechtes Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen zeigt ein neutrales Signal, da der Kurs 3,42 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shenzhen Expressway-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.