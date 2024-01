Shenzhen Everbest Machinery Indus Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Shenzhen Everbest Machinery Industry wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Shenzhen Everbest Machinery Industry-Aktie ein Durchschnitt von 30,63 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,33 CNH, was einem Unterschied von -10,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 27,95 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von -2,22 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Everbest Machinery Industry somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shenzhen Everbest Machinery Industry weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (30,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (59,67) führen zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

