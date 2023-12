Shenzhen Everbest Machinery Indus Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shenzhen Everbest Machinery Industry ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen. Die vorherrschenden positiven Themen haben dazu geführt, dass die Einschätzung für das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Shenzhen Everbest Machinery Industry von 27,13 CNH eine Entfernung von -12,74 Prozent vom GD200 (31,09 CNH) auf. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,1 CNH. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral", da der Abstand -3,45 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Shenzhen Everbest Machinery Industry aktuell mit einem Wert von 75,47 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz mittel ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shenzhen Everbest Machinery Industry in diesem Punkt die Gesamtbewertung als "Schlecht".