Shenzhen Everbest Machinery Indus Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Shenzhen Everbest Machinery Industry-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 38, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Shenzhen Everbest Machinery Industry-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 30,73 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Everbest Machinery Industry diskutiert. Dadurch wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.