Shenzhen Evenwin Precision Aktie: Das war abzusehen!

Die Shenzhen Everwin Precision-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 % für "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Everwin Precision-Aktie 11,76 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 12,2 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,74 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 11,08 CNH, was einer Differenz von +10,11 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Shenzhen Everwin Precision-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,95 Prozent erzielt, was 13,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,26 Prozent, wobei die Shenzhen Everwin Precision-Aktie aktuell 18,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Everwin Precision derzeit bei 97,74, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.