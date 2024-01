Shenzhen Evenwin Precision Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Shenzhen Everwin Precision hat im letzten Jahr eine Rendite von 26,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" von 10,72 Prozent eine Überrendite von 16,1 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,19 Prozent, wobei Shenzhen Everwin Precision aktuell 9,62 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 1,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Shenzhen Everwin Precision-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Everwin Precision bei 11,7 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 10,81 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -7,61 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,26 CNH, was einen Abstand von -11,83 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung fällt daher ebenfalls "Schlecht" aus.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Everwin Precision beträgt derzeit 102, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.