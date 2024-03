Shenzhen Evenwin Precision Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Shenzhen Everwin Precision verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,36 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -11,34 Prozent, was einer Underperformance von -6,02 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite des letzten Jahres bei -15,94 Prozent, und Shenzhen Everwin Precision verzeichnete eine Unterperformance von 1,42 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Everwin Precision einen Wert von 79 auf, was vergleichbar mit dem Durchschnitt (ca. 0 Prozent) der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ist. Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Everwin Precision-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,03 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 10,48 CNH liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,99 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,16 CNH) weist eine ähnliche Bewertung (+3,15 Prozent) auf, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik erhält.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigen sich deutliche positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Shenzhen Everwin Precision-Aktie. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Shenzhen Everwin Precision bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.