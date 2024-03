Shenzhen Evenwin Precision Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Shenzhen Everwin Precision verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,36 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -11,34 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,02 Prozent für Shenzhen Everwin Precision. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -15,94 Prozent. Die Aktie von Shenzhen Everwin Precision lag 1,42 Prozent unter diesem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge bezüglich Shenzhen Everwin Precision gab. Daher wird die Stimmung für die Aktie als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Shenzhen Everwin Precision gemessen. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shenzhen Everwin Precision derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Everwin Precision liegt bei einem Wert von 79, im Vergleich zu einem KGV von 0 in der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.