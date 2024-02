Shenzhen Envicool Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Shenzhen Envicool in den sozialen Medien verschlechtert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen zeigen jedoch vermehrt positive Meinungen, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" führt.

In technischer Hinsicht ist die Shenzhen Envicool-Aktie derzeit -11,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -20,6 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in beiden Zeiträumen führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Shenzhen Envicool in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,11 Prozent erzielt. Im "Industrie"-Sektor liegt die Überperformance bei 7,77 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in dieser Kategorie.