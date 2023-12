Shenzhen Energy löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Ability":

Anleger: Das Anleger-Sentiment für Shenzhen Energy ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt hat. Durch automatische Analysen der Kommunikation wurden gleichermaßen "Gut"- und "Schlecht"-Signale festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Shenzhen Energy auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Sentiment und Buzz: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert, was als positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität gab ebenfalls Anlass zur positiven Bewertung, da das Unternehmen mehr Beachtung erfuhr als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit auf sich zog. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Shenzhen Energy-Aktie.

Branchenvergleich Aktienkurs: Shenzhen Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,22 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die im Durchschnitt um -1,03 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Outperformance von +17,25 Prozent für Shenzhen Energy. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,03 Prozent erzielte, liegt Shenzhen Energy mit 17,25 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Shenzhen Energy derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,43 CNH, während der Kurs der Aktie (6,19 CNH) um -3,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 6,17 CNH, was einer Abweichung von +0,32 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung als "Neutral".