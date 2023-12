Shenzhen Energy Aktie: Wirklich lohnenswert?

Shenzhen Energy hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 16,22 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -0,76 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,99 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Energy. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von -0,76 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten, und liegt 16,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Shenzhen Energy ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Shenzhen Energy mit einer Dividendenrendite von 2,11 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass Shenzhen Energy derzeit mit einem Kurs von 6,13 CNH -0,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,67 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shenzhen Energy mit 14,33 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.