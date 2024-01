Shenzhen Energy Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Shenzhen Energy haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies lässt sich durch eine Analyse der Internet-Kommunikation erkennen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Shenzhen Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,76 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Shenzhen Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,39 Prozent erzielt, was 6,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Zur Dividendenrendite von Shenzhen Energy liegt der Wert momentan bei 2,21 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,13 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.