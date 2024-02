Shenzhen Energy Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Shenzhen Energy: Neutrale Bewertung trotz gemischter Signale

Shenzhen Energy verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,2 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Die Aktie wird daher von der Redaktion neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shenzhen Energy-Aktie zeigt einen Wert von 35, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 44,17 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Shenzhen Energy basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shenzhen Energy in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Shenzhen Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,7 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -8,38 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,08 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Energy. Auch im Sektor der Versorgungsunternehmen hat Shenzhen Energy mit einer Überperformance von 10,08 Prozent eine positive Entwicklung gezeigt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Beurteilung für Shenzhen Energy, mit neutralen Signalen im RSI-Bereich, einer schlechten Bewertung im Sentiment und Buzz sowie einer guten Performance im Branchenvergleich. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.