Shenzhen Ellassay Fashion Aktie: Jetzt knallt es!

Die Shenzhen Ellassay Fashion-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 11,36 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 7,12 CNH um 37,32 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,97 CNH liegt mit einem Unterschied von -20,62 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung für die Shenzhen Ellassay Fashion-Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Netzwerken deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und es gab kaum Identifizierbare Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shenzhen Ellassay Fashion in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die die Diskussion dominierten. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Shenzhen Ellassay Fashion-Aktie im vergangenen Jahr 19,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie mit 21,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.