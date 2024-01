Shenzhen Ellassay Fashion Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild im Internet eine Rolle. Für Shenzhen Ellassay Fashion wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Ellassay Fashion hat sich ebenfalls zum Positiven verändert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Shenzhen Ellassay Fashion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,7 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -7,39 Prozent. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Shenzhen Ellassay Fashion 9,15 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation für Shenzhen Ellassay Fashion weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI für die letzten 25 Tage deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Ellassay Fashion bei 11,68 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 9,09 CNH beträgt. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung, ebenso wie der Abstand zum GD50, der bei -8,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.