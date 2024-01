Shenzhen Ecobeauty Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Shenzhen Ecobeauty hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 10,06 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche in den vergangenen 12 Monaten lag bei 1,85 Prozent, wobei Shenzhen Ecobeauty mit 8,22 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Ecobeauty liegt aktuell bei 41,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,32 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Shenzhen Ecobeauty beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,36 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung gegenüber Shenzhen Ecobeauty auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Shenzhen Ecobeauty hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.