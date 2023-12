Shenzhen Ecobeauty Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung unter den Anlegern für Shenzhen Ecobeauty in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertungsgrundlage für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Ecobeauty-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 2,98 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,28 CNH deutlich darüber (+10,07 Prozent), was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Dagegen ergibt sich bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ein gleitender Durchschnitt von 3,65 CNH. Somit liegt der letzte Schlusskurs darunter (-10,14 Prozent), was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz wird festgestellt, dass sich die Stimmung für Shenzhen Ecobeauty in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Ecobeauty eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.