Shenzhen Ecobeauty Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Ecobeauty liegt derzeit bei 119, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie daher weder über- noch unterbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2,96 CNH, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 3,16 CNH lag und einen Abstand von +6,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 3,47 CNH liegt, ergibt sich jedoch eine Differenz von -8,93 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Ecobeauty liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,38 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für Shenzhen Ecobeauty, mit neutralen bis negativen Bewertungen in Bezug auf das KGV und die Dividendenrendite, aber einem positiven Rating im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz.