Shenzhen Desay Battery Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung am Markt. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Shenzhen Desay Battery untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Zudem haben Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Shenzhen Desay Battery angesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Shenzhen Desay Battery ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,65 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Desay Battery derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 33,51 CNH, während der Kurs der Aktie bei 25,58 CNH um -23,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -11,52 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shenzhen Desay Battery in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -37,88 Prozent erzielt hat, was mehr als 39 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche von 1,43 Prozent weist die Aktie eine deutliche Unterperformance von 39,31 Prozent auf. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".