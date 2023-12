Shenzhen Desay Battery Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Desay Battery liegt bei 13,65, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Shenzhen Desay Battery in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -37,88 Prozent verzeichnet, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 0,4 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die diskutierten Themen waren größtenteils positiv. Insgesamt lässt dies auf eine positive Anleger-Stimmung schließen und führt zu einer guten Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf fundamentalen Kriterien, eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und positive Bewertungen in Bezug auf das Sentiment und die Anleger-Stimmung.