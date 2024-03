Shenzhen Desay Battery Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Shenzhen Desay Battery wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 36,22 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, ergibt eine "neutral"-Bewertung mit einem Wert von 50,65. Somit erhält Shenzhen Desay Battery insgesamt eine "neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Shenzhen Desay Battery mit einer Dividendenrendite von 2,76 % über dem Branchendurchschnitt von 1,61 % in der Elektrische Ausrüstung. Daraus ergibt sich eine Bewertung von "gut".

Aus fundamentaler Sicht hat Shenzhen Desay Battery ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,87, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Shenzhen Desay Battery bezogen auf die Anlegerstimmung als "gut" angemessen bewertet.