Shenzhen Desay Battery Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Für Shenzhen Desay Battery liegt der RSI bei 52,08, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beträgt 76,25, was zu einer "Schlecht" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Ein weiterer Indikator für die Aktienstimmung ist das Sentiment und Buzz im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum liefern ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Shenzhen Desay Battery zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Desay Battery mit einer Dividendenrendite von 2,06 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Shenzhen Desay Battery beträgt 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.