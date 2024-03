Shenzhen Deren Electronic-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von Shenzhen Deren Electronic verzeichnet derzeit eine negative Dividendenrendite im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Mit einer Differenz von -1,18 Prozent erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Shenzhen Deren Electronic positiv war. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat die Aktie von Shenzhen Deren Electronic in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -39,31 Prozent verzeichnet, während der Sektor "Informationstechnologie" eine mittlere Rendite von -13,48 Prozent erzielt hat. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Deren Electronic liegt mit einem Wert von 41,77 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".