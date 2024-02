Shenzhen Deren Electronic Aktie: Das wird teuer!

Shenzhen Deren Electronic: Aktienanalyse und Bewertung

Die Shenzhen Deren Electronic-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,26%) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,99 Prozent erzielt, was 12,67 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -6,11 Prozent, und Shenzhen Deren Electronic liegt aktuell 7,1 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Deren Electronic-Aktie beträgt derzeit 41, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Shenzhen Deren Electronic als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Werte des RSI7 und RSI25 für die Shenzhen Deren Electronic-Aktie führen zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Shenzhen Deren Electronic gemischte Ergebnisse, wobei die Dividendenrendite und der RSI auf der negativen Seite liegen, während die Rendite im Vergleich zum Sektor und das KGV positiv bewertet werden können. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.