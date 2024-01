Shenzhen Deren Electronic Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Shenzhen Deren Electronic neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shenzhen Deren Electronic-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,57 und ein Wert für den RSI25 von 60,87, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie liegt die Aktie mit einer Rendite von 13,46 Prozent im letzten Jahr mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 20,76 Prozent, wobei Shenzhen Deren Electronic mit 7,3 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Shenzhen Deren Electronic besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shenzhen Deren Electronic mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,02%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.