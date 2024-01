Shenzhen Deren Electronic Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shenzhen Deren Electronic betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 41,41 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 57,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann Shenzhen Deren Electronic über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Positiven, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für diesen Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Shenzhen Deren Electronic im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Aktie damit 0,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 20,21 Prozent, und Shenzhen Deren Electronic liegt aktuell 6,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Deren Electronic liegt bei einem Wert von 41, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.