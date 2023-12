Shenzhen Deren Electronic Aktie: Abwarten

Die Dividendenrendite von Shenzhen Deren Electronic beträgt derzeit 0 Prozent, was in Relation zum aktuellen Aktienkurs steht. Diese Rendite liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,18 Prozent für diese Aktie. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir konzentrieren uns dabei auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der Shenzhen Deren Electronic-Aktie beträgt 9,48 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,16 CNH liegt, was einer Abweichung von +7,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (9,91 CNH) nahe am gleitenden Durchschnitt (+2,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Deren Electronic beträgt derzeit 41,77, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Shenzhen Deren Electronic veröffentlicht. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments.