Shenzhen Coship Electronics Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Bei Shenzhen Coship Electronics gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium des Sentiments als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Shenzhen Coship Electronics in dieser Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Shenzhen Coship Electronics derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Performance von -33,81 Prozent für Shenzhen Coship Electronics in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 18,64 Prozent, was eine Underperformance von -52,45 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,2 Prozent erzielte, lag Shenzhen Coship Electronics um 47,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Coship Electronics-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 38 auf, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (45,28) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe führt die RSI-Bewertung daher zu einem "Neutral"-Rating für Shenzhen Coship Electronics.