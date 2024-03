Shenzhen Coship Electronics Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von Shenzhen Coship Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -0,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Shenzhen Coship Electronics um 4,1 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shenzhen Coship Electronics derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,24 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shenzhen Coship Electronics bei 1,92 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 2,23 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von +16,15 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 2,06 CNH um +8,25 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Coship Electronics liegt bei 35,71, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Shenzhen Coship Electronics in den analysierten Kategorien Bewertungen von "Gut", "Schlecht" und "Neutral".