Shenzhen Coship Electronics Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Shenzhen Coship Electronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,32 Prozent erzielt, was 36,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,29 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 18,81 Prozent, und Shenzhen Coship Electronics liegt aktuell 43,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten Analysten die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shenzhen Coship Electronics-Aktie von 2,02 CNH mit +5,21 Prozent Entfernung vom GD200 von 1,92 CNH ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,85 CNH, was einem Abstand von +9,19 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite der Shenzhen Coship Electronics-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie in der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für Shenzhen Coship Electronics basierend auf dem Branchenvergleich, der technischen Analyse, der Dividende und dem Sentiment und Buzz.