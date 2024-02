Shenzhen Coship Electronics Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Shenzhen Coship Electronics ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen zu finden, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Shenzhen Coship Electronics deutlich positiver geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch rückläufig, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Deshalb erhält Shenzhen Coship Electronics in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenausschüttung von Shenzhen Coship Electronics liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shenzhen Coship Electronics-Aktie beträgt aktuell 2, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 46,75 weniger volatil und deutet darauf hin, dass Shenzhen Coship Electronics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Shenzhen Coship Electronics ein "Gut"-Rating.