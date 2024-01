Shenzhen Comix, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Shenzhen Comix auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 85,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Shenzhen Comix ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,73 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf Basis dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Shenzhen Comix im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,38 Prozent erzielt, was 6,77 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie aktuell 8,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Schließlich zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs für Shenzhen Comix derzeit auf "Neutral" steht. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -4,62 Prozent bzw. -2,71 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.