Geduld der Procter & Gamble-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Procter & Gamble hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,48 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 673,58 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -668,1 Prozent für Procter & Gamble führt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 154,42 Prozent höher als bei Procter & Gamble, das 148,94 Prozent unter dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Procter & Gamble in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Procter & Gamble beträgt derzeit 2,5 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,67 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erhielt Procter & Gamble insgesamt 16 Analystenbewertungen, wovon 12 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Auch die qualifizierten Analysen des letzten Monats ergaben eine überwiegend positive Einschätzung, was auf eine Gesamtbewertung "Gut" hinweist. Die Durchschnittskursprognose von 169,14 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 15,9 Prozent hin, was als "Gut"-Empfehlung interpretiert wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Procter & Gamble überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als "Neutral" bewertet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Procter & Gamble-Wertpapier für diesen Abschnitt daher eine "Schlecht"-Bewertung.