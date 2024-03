Shenzhen Comix Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Der Aktienkurs von Shenzhen Comix liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor bei einer Rendite von -21,24 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnet eine mittlere Rendite von -19,06 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Shenzhen Comix um 2,18 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigt sich ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Shenzhen Comix. In den vergangenen zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenzhen Comix liegt bei 48, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation mit einem Wert von 33.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Comix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,77 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,04 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch ein ähnlicher Wert von 6,08 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Shenzhen Comix-Aktie basierend auf den genannten Kriterien mit einem "Neutral"-Rating versehen.