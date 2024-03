Shenzhen Comix Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Shenzhen Comix-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was einer Differenz von 1,52 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht signifikant mehr oder weniger diskutiert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -11,49 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Comix-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -2,75 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung. Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,24 Prozent erzielt, was 3,1 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -20,54 Prozent, und Shenzhen Comix liegt aktuell 0,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.