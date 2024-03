Shenzhen Comix Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Shenzhen Comix hat derzeit ein KGV von 33, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Shenzhen Comix weder über- noch unterbewertet, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Shenzhen Comix mit einer Ausschüttung von 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 % für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Shenzhen Comix liegt bei 35,42 Punkten und der RSI25 bei 44,9 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Comix-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -11,49 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 6,18 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diese kurzfristigere Analysebasis führt. Insgesamt erhält Shenzhen Comix daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Shenzhen Comix derzeit neutral bewertet wird, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.