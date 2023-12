Shenzhen Comix Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Der RSI wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Shenzhen Comix herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 54,55 Punkten, was darauf hinweist, dass Shenzhen Comix weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 zeigt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 51,49, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei Shenzhen Comix zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Comix liegt mit einem Wert von 38,73 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shenzhen Comix von 6,96 CNH mit -2,79 Prozent Entfernung vom GD200 (7,16 CNH) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 weist einen Kurs von 6,9 CNH auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shenzhen Comix-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.