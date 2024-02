Shenzhen Comix Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Shenzhen Comix hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -13,91 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shenzhen Comix eine Outperformance von +4,44 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -16,68 Prozent, wobei Shenzhen Comix um 7,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating für diese Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Shenzhen Comix bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert von 0,86 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhalten.

Die Stimmung gegenüber Shenzhen Comix hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine Tendenz zu negativen Themen festgestellt wurde. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Aufgrund dieser Punkte erhält Shenzhen Comix eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength Index (RSI), zeigt, dass die Shenzhen Comix-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis "überkauft" ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Shenzhen Comix, mit positiven Leistungen in Bezug auf den Aktienkurs und Dividendenrendite, aber auch negativen Entwicklungen im Sentiment und beim RSI.