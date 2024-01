Shenzhen Clou Electronics Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktienanalyse von Shenzhen Clou Electronics zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10,7 Prozent aufweist. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Im Branchenvergleich verzeichnete Shenzhen Clou Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,02 Prozent, was eine Underperformance von -37,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite 37,17 Prozent unter dem Mittelwert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für Shenzhen Clou Electronics war in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien waren größtenteils positiv.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 381,9 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen gemischte Signale für Shenzhen Clou Electronics, wobei die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird, während das Anleger-Sentiment und fundamentale Kriterien zu einer "Gut"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen.