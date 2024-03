Shenzhen Clou Electronics Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt werden. Im Fall von Shenzhen Clou Electronics zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Shenzhen Clou Electronics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20,14 Prozent des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen Clou Electronics zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Shenzhen Clou Electronics mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 381,9 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Insgesamt ergibt sich für Shenzhen Clou Electronics ein "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes, eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und "Neutral"-Bewertungen im Hinblick auf den RSI und fundamentale Kriterien.